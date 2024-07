Movimenti in difesa per l’Inter che dopo l’infortunio di Buchanan valuta un innesto low cost a sinistra e registra gli interessamenti dall’Arabia Saudita per Stefan de Vrij. Il difensore olandese si dice contento di restare in nerazzurro, ma la dirigenza interista deve farsi trovare pronta nel caso in cui dovesse decollare la trattativa per la cessione del classe ’92. Ed in questo senso ha già stabilito un piano d’azione.

Secondo La Gazzetta dello Sport l’Inter si è messa in testa di poter arrivare a Kim Min-jae, difensore che il Bayern Monaco ha acquistato per 50 milioni di euro un anno fa dal Napoli, in caso di addio di de Vrij. Il quotidiano riferisce che un’idea che potrebbe mettere d’accordo tutti, visti anche i buoni rapporti tra le società, sarebbe quella del prestito oneroso del sudcoreano per un anno con la promessa di ridiscutere l’acquisto del cartellino al termine della stagione. Un affare, scrive La Gazzetta, impostato in maniera simile a quello con cui due anni fa fu ripreso Lukaku dal Chelsea. L’alternativa sarebbe il prestito oneroso con diritto di riscatto, ma dipende da cosa vuole fare il Bayern. E dipende, ovviamente, da de Vrij.