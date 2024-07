Sono i giorni della difesa in casa Inter. L’infortunio di Buchanan e le sirene saudite su de Vrij hanno cambiato le priorità del mercato interista che ora si concentrano sulla retroguardia. Il Ds Ausilio ha annunciato l’arrivo di un difensore da schierare come terzo a sinistra e le ipotesi che circolano sono già tante.

Accanto al nome di Hermoso, svincolatosi dall’Atletico Madrid, secondo il Corriere dello Sport ci sono due opzioni low cost che la dirigenza sta valutando. Una porta al messicano Johan Vasquez del Genoa, l’altra all’ex interista Lorenzo Pirola della Salernitana, prodotto del vivaio nerazzurro. L’idea, scrive il quotidiano, è di puntare su un’operazione poco onerosa visto che si tratta di un affare per completare la rosa in emergenza e considerando che per fine anno solare Buchanan dovrebbe tornare a disposizione. Si valuta l’opzione in prestito con diritto di riscatto. La Salernitana potrebbe essere più morbida nelle contrattazioni, mentre con il Genoa il canale è già aperto ma il club vuole monetizzare subito.