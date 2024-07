Trovato il difensore ideale per Oaktree: “L’Inter sfida Juve e Milan”

L’Inter continua a setacciare il calciomercato dei difensori alla ricerca del colpo giusto. Dopo l’infortunio di Tajon Buchanan, infatti, i nerazzurri hanno deciso di intervenire nel reparto arretrato aggiungendo un interprete di piede sinistro, spostando così Carlos Augusto nuovamente nel ruolo di vice Dimarco.

I contatti per Mario Hermoso sono in corso, ma quello dello spagnolo classe 1995 – svincolato dall’Atletico Madrid – è un profilo che non convince del tutto Oaktree. La proprietà americana gradirebbe un calciatore più giovane e futuribile, con richieste di ingaggio meno elevate rispetto ai 5 milioni netti di Hermoso.

E allora, secondo Alfredo Pedullà, Marotta e Ausilio avrebbero spostato il mirino su Jakub Kiwior, difensore mancino classe 2000 in forza all’Arsenal: primi dialoghi con i Gunners già avviati, la valutazione è di almeno 20 milioni. L’Inter spera che ci sia apertura a un prestito con diritto di riscatto che può diventare obbligo a determinate condizioni, visto che il giocatore a Londra non è ritenuto intoccabile.

Calciomercato: l’Inter sfida Juve e Milan per Kiwior

Sul polacco, tuttavia, ci sono da tempo le attenzioni di Juventus e Milan. I bianconeri hanno perso Calafiori e il nuovo tecnico Thiago Motta ha già allenato Kiwior durante l’esperienza allo Spezia, anche se per il momento non è ritenuto una priorità. Per quanto riguarda i rossoneri, il difensore dell’Arsenal piace al dirigente Moncada, sebbene non siano ancora stati mossi passi concreti.

Kiwior sarebbe un profilo ideale per tutti in Viale della Liberazione. Accontenterebbe le esigenze tecniche di Simone Inzaghi, che si ritroverebbe in casa un difensore mancino con un passato di un anno e mezzo in Serie A, proprio allo Spezia. In Liguria, il 24enne ha giocato in una difesa a tre come mancino, mentre all’Arsenal – in una linea a quattro – ricopre anche il ruolo di terzino sinistro. Il polacco risponderebbe anche alla politica di Oaktree, ovvero quella di ringiovanire gradualmente la rosa nerazzurra, specialmente in difesa.