Chi è Woltemade, il centravanti alto ma dai piedi educati

L‘Inter è alla ricerca di nuovi rinforzi nel reparto d’attacco e uno degli ultimi nomi ad essere emersi nella lista obiettivi dei nerazzurri è Nick Woltemade. Si tratta di un attaccante giovane ma che si sta già mettendo in mostra nel suo campionato, quello tedesco, con tanti gol e assist che lo hanno messo in luce.

Il suo cartellino è di proprietà dello Stoccarda e gioca abitualmente anche nella Nazionale della Germania U21 con la quale ha segnato un’eccezionale tripletta all’esordio dell’Europe 2025 (qui il video). Anche questa sua ottima performance gli ha consentito di far attirare gli occhi e gli interessi di molti grandi club.

Woltemade Inter

Tra i vari nomi sondati dall’Inter per l’attacco è spuntato negli ultimi giorni anche quello di Nick Woltemade. Si tratta certamente di un profilo meno conosciuto rispetto ad altri che stanno circolando in orbita nerazzurra nel corso di questa sessione di mercato dell’estate 2025. Si tratta però di una scommessa che potrebbe anche ripagare bene l’Inter visto che ora ha con Chivu un allenatore molto bravo con i giovani.

Woltemade Transfermarkt

Il noto sito specializzato in dati e valutazioni dei calciatori di tutto il mondo, Transfermarkt, ha ovviamente assegnato anche a Woltemade un valore economico del suo cartellino. Secondo le ultime prestazione e la crescita che il centravanti tedesco ha mostrato negli ultimi mesi, il suo attuale costo consigliato dal portale è pari a 30 milioni di euro.

Il ruolo naturale in campo che invece Transfermarkt assegna alla punta dello Stoccarda è quello di seconda punta ma può benissimo giocare anche da centravanti d’area di rigore oppure da trequartista stando alla scheda dello stesso Woltemade pubblicata dopo le sue partite in Bundesliga e in Nazionale.

Carriera Woltemade

La carriera di Woltemade è ancora agli albori perché è un classe 2002 e quindi da pochi anni nel calcio ad alti livelli. Il percorso nel settore giovanile lo compie con il Werder Brema riuscendo anche ad esordire in prima squadra nel 2019/20. Nel campionato 2022/23 gioca poi in prestito all’Elversberg in terza serie tedesca dove si mette in mostra ma è nell’estate del 2024 che passa gratuitamente allo Stoccarda e spicca il volo.

Woltemade skills e caratteristiche

Woltemade è un attaccante molto alto, ben 198 centimetri, ma che è dotato di un’ottima tecnica di base e questo gli consente di poter dialogare spesso con i compagni di squadra e mandare in porta anche chi si inserisce in area con dei passaggi filtranti o dei cross precisi. Dimostra di avere anche una buona abilità sui calci piazzati ma forse, vista l’altezza, potrebbe segnare ancora qualche gol in più di testa.

Nell’ultima stagione in Bundesliga, il centravanti classe 2002 ha segnato 12 gol e messo a referto 2 assist per i compagni. Numeri che possono certamente migliorare ancora ma che certificano le qualità sotto posta di un attaccante futuribile e su cui si può scommettere come Woltemade.