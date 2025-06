Mondiale per Club: tutte le info su date, premi e orari TV

La prima edizione del Mondiale per Club a 32 squadre è ormai alle porte. Si svolgerà dal 15 giugno al 13 luglio 2025 in undici città degli Stati Uniti e mette in palio degli introiti molto importanti a livello economico per le società che ci partecipano come l’Inter. Ecco di seguito tutte le informazioni necessarie su questo torneo: dal calendario, ai premi e a dove poterlo vedere in TV (anche gratuitamente) in Italia.

Incassi Mondiale per Club: ecco quanto guadagna l’Inter

Con la sola partecipazione a questo torneo della FIFA, il club nerazzurro dovrebbe essersi garantito circa 24 milioni di euro ma la cifra può certamente aumentare in base ai risultati sul campo. Questi i premi per ogni successo che le squadre otterranno sul campo:

2 milioni di dollari (1,8 milioni di euro) per vittoria (solo fase a gironi);

(solo fase a gironi); 1 milione di dollari (930mila euro) per pareggio (solo fase a gironi);

(solo fase a gironi); 7,5 milioni di dollari (6,9 milioni di euro) per l’accesso agli ottavi ;

; 13,125 milioni di dollari (12,2 milioni di euro) per l’accesso ai quarti ;

; 21 milioni di dollari (19,5 milioni di euro) per l’accesso alla semifinale ;

; 30 milioni di dollari (27,8 milioni di euro) per la finalista ;

; 40 milioni di dollari (37 milioni di euro) per la vincitrice.

Le squadre qualificare al Mondiale per Club: ecco gli 8 gironi

Sono 32 le squadre che parteciperanno a questa prima edizione del Mondiale per Club con il nuovo format. I gironi pianificati sono otto, ognuno da quattro formazioni e le prime due classificate alla fine delle tre partite (di sola andata) si qualificano per gli ottavi di finale. Di seguito la composizione dei gruppi:

A: Palmeiras, Porto, Al Ahly, Inter Miami;

B: PSG, Atletico Madrid, Botafogo, Seattle Sounders;

C: Bayern Monaco, Benfica, Boca Juniors, Auckland City;

D: Flamengo, Chelsea, Los Angeles FC, Esperance de Tunisie;

E: River Plate, Inter, Monterrey, Urawa Red Diamonds;

F: Fluminense, Borussia Dortmund, Ulsan HD, Mamelodi Sundowns;

G: Manchester City, Juventus, Wydad AC, Al Ain;

H: Real Madrid, Salisburgo, Al Hilal, Pachuca.

Fase a gironi: il calendario e gli orari delle gare dell’Inter

Dovendo giocare questo torneo dall’altra parte dell’oceano e quindi con un fuso orario molto differente, per i tifosi dell’Inter non sarà sempre facile seguire la loro squadra nelle gare del girone, ovvero quelle per cui si conoscono già i giorni e gli orari ufficiali in cui si scende in campo: qui il calendario completo della squadra di Cristian Chivu.

Gli stadi e le città in cui si gioca il Mondiale per Club

Sono undici le città degli Stati Uniti in cui si disputa questo torneo mondiale e sono invece dodici gli stadi che vedranno al loro interno le partite visto che la città di Orlando ne avrà due ovvero il Camping World Stadium (65 mila posti) e l’Inter&Co Stadium (25 mila posti) mentre gli altri stadi e città sono: l’Hard Rock Stadium (Miami, 65 mila posti), l’Audi Field (Washington, 20 mila posti), il Rose Bowl (Los Angeles, 88 mila posti), il MetLife Stadium (New York, 82 mila posti), il Geodis Park (Nashville, 30 mila posti), il Bank of America Stadium (Charlotte, 75 mila posti), il Lumen Field (Seattle, 69 mila posti), il Mercedes-Benz Stadium (Atlanta, 75 mila posti), il Lincoln Financial Field (Philadelphia, 69 mila posti) e infine il TQL Stadium (Cincinnati 26 mila posti).

Dove vedere in TV e streaming (anche gratis) il Mondiale per Club

Per gli appassionati di calcio italiani sarà possibile seguire in diretta gratuitamente tutte le partite del Mondiale per Club su DAZN (qui per scoprire come fare). Non ci sarà alcun costo per gli spettatori che potranno quindi assistere alle partite in streaming o con una smart TV utilizzando l’app di DAZN. Inoltre, una gara al giorno sarà trasmessa in co-esclusiva anche sulle reti Mediaset.