Chi vince l’Europeo 2024 secondo l’Algoritmo

Con le ultime quattro partite andate in scena ieri, si è chiusa ufficialmente la fase a gironi degli Europei di Germania 2024. Diverse soprese al termine delle prime tre giornate che hanno decretato una composizione del tabellone che porta alla finale decisamente sbilanciata.

Dalla parte dell’Italia, infatti, oltre alla Svizzera agli ottavi di finale, le vere grandi minacce sono rappresentate da Inghilterra e Olanda. In caso di approdo ai quarti di finale, solamente una tra Germania, Francia, Spagna e Portogallo – finite dalla stessa parte del tabellone – riuscirà ad avere accesso alla finalissima del prossimo 14 luglio

Per cercare di capire in questo momento chi è la vera favorita al titolo di Euro2024, ci siamo affidati all’algoritmo di Opta, il quale – sulla base di migliaia e migliaia di simulazioni tra le gare in programma nei prossimi giorni – ha decretato le percentuali di vittoria per ogni Nazionale al termine della fase a gironi.

Iniziamo col dire che all’Italia, al netto di un percorso più agevolato rispetto ad altre selezioni, è stata assegnata una percentuale vittoria del 4,86%, la settimana più alta tra le Nazionali in gioco, dietro l’Olanda con il 6,70%.

Nonostante le enormi difficoltà incontrate sotto l’aspetto sia del gioco che dei risultati sino a questo momento, la vera favorita con una percentuale di successo pari al 19,98% secondo l’algoritmo di Opta è l’Inghilterra. La squadra del contestatissimo Southgate precede di poco la Spagna, seconda con il 17,17%. Un pronostico con ogni probabilità condizionato dalle diverse combinazioni del tabellone che vedono l’Inghilterra, così come l’Italia, davanti ad una strada fatta di meno insidie rispetto agli spagnoli.

A completare il podio viene quotata la Germania con una percentuale del 15,83%, davanti a Francia (13,40%) e Portogallo (8,34%) in top five.