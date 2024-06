“Rendimento scadente”: Lukaku apre al Milan, ma è BUFERA

Dopo l’ammissione pubblica di Antonio Conte nella conferenza stampa di ieri pomeriggio, sono due le squadre che stanno provando di convincere il Chelsea ad aprire ad un nuovo prestito per Romelu Lukaku. Oltre al Napoli, infatti, da qualche giorno si è registrato anche l’inserimento da parte del Milan. Un trasferimento in maglia rossonera, peraltro già accarezzato la scorsa estate, creerebbe un clima di grande tensione con gli ex tifosi dell’Inter.

Eppure, nonostante le proposte ricevute in Serie A, Lukaku non sta dimostrando con le sue prestazioni con la maglia del Belgio di meritare tanto interesse. Per il centravanti belga dopo tre partite della fase a gironi non sono arrivate reti, ma solamente critiche per la sua condizione fisica che non ricorda neanche lontanamente i bei tempi trascorsi soprattutto nella sua prima parentesi all’Inter con Conte in panchina.

Il centravanti pare abbia già aperto all’ipotesi di un ritorno in Italia, non solo al Napoli ma anche al Milan. Da parte di alcuni quotidiani, tra cui il Giornale, sono però stati sollevati diversi dubbi sulle sue attuali capacità: “Lukaku uomo mercato, Lukaku di ritorno (controvoglia) al Chelsea, Lukaku a cui sono interessati il Milan e il Napoli, tendenzialmente in prestito, magari oneroso. Il belga come ormai ogni estate da 2-3 anni a questa parte agita i sonni delle big italiane, ma in realtà il suo rendimento all’Europeo continua ad essere scadente. Il tassametro dice ancora zero gol, come al disastroso mondiale in Qatar di due anni fa”.