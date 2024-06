Offerta per il baby Bomber dell’Inter: può restare in Serie A

Nuova offerta in arrivo per l’Inter che nelle ultime ore ha deciso di accelerare i movimenti sul fronte delle uscite. Il club nerazzurro, dopo aver piazzato con Josep Martinez il terzo colpo in entrata di questa sessione, è tornato a lavorare forte sulle cessioni.

Tra queste, chi potrebbe fare nuovamente le valigie è il giovanissimo Pio Esposito. Il più piccolo della dinastia degli Esposito, dopo Salvatore e Sebastiano, è reduce da una buona stagione in Serie B con la maglia dello Spezia. Di ritorno dal prestito, il classe 2005 ha attirato subito l’interesse di numerosi club di A, tra cui il Torino.

Secondo Tuttosport, la dirigenza granata ha già sondato la pista che porta a Pio Esposito. L’Inter ha fatto sapere di aprire alla cessione dell’attaccante, ma ad una sola condizione. Il giovane bomber finirebbe al Torino in prestito con diritto di riscatto, ma con contro riscatto nelle mani dei nerazzurri. Una formula che poco convince il ds Vagnati visto che il rischio sarebbe quello di valorizzare il calciatore per poi perderlo ad una cifra già concordata.

Quello del Torino non è l’unico sondaggio ricevuto dall’Inter sino a questo momento: anche Cagliari e Sampdoria hanno bussato alla porta dei nerazzurri per il talentuoso centravanti.