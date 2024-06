Quanto incassa l’Inter dalla cessione di Franco Carboni al River Plate

Nelle scorse ore, grazie ai contatti costanti tra le parti, Inter e River Plate hanno trovato l’accordo definitivo per il trasferimento di Franco Carboni. Il terzino argentino, fratello maggiore di Valentin, nell’ultima stagione è stato in prestito prima al Monza e successivamente in Serie B alla Ternana.

Un terzino dalle doti fisiche molto interessanti, dotato come il fratello di un mancino educato. Un calciatore che ha sempre fatto parlare di sé sin dalle giovanili nerazzurre, ma che ha faticato ad imporsi ad alti livelli sino a questo momento e che spera di poter trovare nella prossima esperienza in Argentina una crescita totale.

Per quanto riguarda le cifre dell’operazione, come spiegato da Fabrizio Romano, Carboni andrà al River Plate con la formula del prestito stagionale. Il club argentino pagherà per intero l’ingaggio del ragazzo ed avrà nelle proprie mani un diritto di riscatto pari a 5 milioni di euro, mentre l’Inter manterrà un contro riscatto da 10 milioni. Sintomo, questo, della fiducia che il club nerazzurro nutre nelle qualità del classe 2003.