Quando arriverà l’ufficialità di Josep Martinez all’Inter

Josep Martinez all’Inter, affare fatto. Dopo che nella giornata di ieri i nerazzurri e il Genoa hanno definito tutti i contorni dell’affare per quello che sarà il terzo colpo di calciomercato della Beneamata, adesso si attende soltanto l’ufficialità.

Attualmente il portiere spagnolo classe 1998 si trova in vacanza, ma – secondo Tuttomercatoweb – nella prossima settimana dovrebbe essere a Milano per sottoporsi alle visite mediche e apporre la firma sul contratto quinquennale da 1,5 milioni a stagione. Possibile che nell’occasione vengano organizzate delle iniziative con Inter Media House per la consueta, scoppiettante presentazione social. Dopodiché, è previsto il comunicato ufficiale del club nerazzurro.

Josep Martinez, pagato 13,5 milioni più 2 di bonus, prenderà il posto in rosa di Emil Audero, che non verrà riscattato dalla Sampdoria e lascerà l’Inter. Lo spagnolo troverà senz’altro impiego maggiore rispetto al vice della stagione passata, in vista della titolarità da conquistare con i nerazzurri per il 2025-26.