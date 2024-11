Cinque cose cha abbiamo imparato da Inter-Napoli 1-1

1 di 6

Altro scontro diretto in Serie A, altro pareggio per l’Inter. A San Siro, nel big match della 12a giornata, i nerazzurri non vanno oltre l’1-1 con il Napoli. Al vantaggio improvviso dei partenopei, ha risposto una bordata di Calhanoglu, sul finire di primo tempo. Da lì in poi, i nerazzurri hanno provato a lungo a trovare il gol vittoria, fallendo anche un calcio di rigore.

Con il pari, la squadra di Conte preserva la vetta della classifica, in un campionato molto equilibrato, che vede 6 squadre in 2 punti. Prima di lasciare spazio alla sosta, andiamo a vedere insieme le cinque cose che abbiamo imparato da Inter-Napoli 1-1.

