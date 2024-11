Subito infortunio in Nazionale: ritorna il giocatore dell’Inter

Inizia ufficialmente da oggi la terza e ultima sosta per le nazionali del 2024. Un ulteriore stop per i club, che monitoreranno con attenzione gli impegni dei propri giocatori, con la speranza di non avere a che fare con nuovi infortuni. Tra questi c’è l’Inter, con un gran numero di propri tesserati in giro per il mondo.

E in queste ore se n’è aggiunto un altro. La Francia, infatti, ha convocato Benjamin Pavard per le prossime due sfide di Nations League, in sostituzione dell’infortunato Wesley Fofana. Un ritorno per il difensore dell’Inter, visto che Deschamps lo aveva escluso da dopo l’Europeo.