L’Inter batte il Lipsia 1-0 grazie a un autogol di Lukeba e tanto basta per far volare i nerazzurri in testa alla classifica del girone di Champions Leauge dopo 5 giornate. A San Siro, la squadra di Inzaghi è stata artefice di una prestazione non spettacolare, ma autoritaria, con la vittoria arrivata dopo 90 e passa minuti di controllo, rischiando il meno possibile.

Andiamo a vedere insieme, dunque, le cinque cose che abbiamo imparato da Inter-Lipsia 1-0, prima di rituffarci sul campionato, dove i nerazzurri sono attesi dalla sfida al vertice contro la Fiorentina.

