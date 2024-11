La vittoria con il Lipsia fa ricca l’Inter: cresce l’incasso in Champions

Contro il Lipsia è arrivata la quarta vittoria consecutiva in Champions League per l’Inter, che si è portata in testa alla classifica a 13 punti dopo 5 giornate, in attesa delle gare del mercoledì sera. Il grande cammino europeo, però, non fa sorridere solo per i risultati in campo, ma anche a livello economico.

Il successo di San Siro, infatti, ha aumentato ulteriormente i ricavi derivanti dal girone. Ogni vittoria, infatti, porta nelle casse interiste circa 2,1 milioni di euro, ai quali vanno sommati i 700mila euro derivanti dal pareggio in casa del Manchester City.

Il totale è presto fatto: l’Inter ha fin qui incassato oltre 9 milioni di euro. Un parziale che potrà essere aumentato in modo sostanziale nei 3 match rimanenti. Vincendo tutte le partite, infatti, l’Inter potrebbe arrivare sfiorare i 15,5 milioni di euro.