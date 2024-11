Polemica VAR-Conte, Zazzaroni duro: “Marotta ha i suoi soldatini”

Un po’ fuori tempo massimo, ma Ivan Zazzaroni, direttore del Corriere dello Sport, è tornato ancora sulla polemica riguardante il VAR dopo Inter-Napoli. Il giornalista si è lanciato in difesa di Antonio Conte in un’editoriale sul suo quotidiano, non risparmiando parole al veleno per Beppe Marotta.

Zazzaroni ha parlato di “soldatini” pronti a prendere le difese del presidente nerazzurro. “Giornalisti,

opinioninteristi, original marines e talent” così li definisce, che “non appena viene – direttamente o trasversalmente – chiamato in causa il neopresidente dell’Inter, cominciano ad agitarsi per poi partire all’attacco del nemico”.

Il direttore del giornale romano precisa come non sia lo stesso Marotta a essere coinvolto in prima persona in queste cosa, ma come sia un modus operandi di tutto l’ambiente interista, che avrebbe scelto Cone come “bersaglio del mese”, rinfacciandogli le sue parole sul VAR, in virtù del suo silenzio in altri episodi che avrebbero favorito il Napoli.