De Vrij è IMPECCABILE: “Ormai specializzato nel sostituire Acerbi”

L’Inter vince ancora in Champions League, si prende il primo posto in classifica e mantiene la porta imbattuta. Grazie all’1-0 sul Lipsia, infatti, i nerazzurri sono l’unica squadra a non aver subito gol. E parte del merito va sicuramente a Stefan De Vrij, autore ancora una volta di una grande prestazione.

L’olandese ha sostituito Acerbi in modo egregio ancora una volta e ha anche messo il suo zampino nell’autogol decisivo di Lukeba. Per questa ragione, è stato premiato come migliore in campo dai principali quotidiani spostitivi. Ecco le sue pagelle:

LA GAZZETTA DELLO SPORT 7.5 – “Giù il cappello, guida il reparto migliore della Champions e lo fa azzeccando praticamente tutto, cancellando dal campo prima Andre Silva poi Sesko”.

CORRIERE DELLO SPORT 7 – “Ormai specializzato nel farsi trovare pronto quando non c’è Acerbi. Guida nel migliore dei modi il reparto”.

TUTTOSPORT 7 – “Impeccabile dal punto di vista difensivo, porta lo scompiglio anche nell’area avversaria con i suoi stacchi: l’autogol e il salvataggio sulla linea del primo tempo sono causati da lui”.

PASSIONE INTER 7 – “Devia di testa il pallone che propizia l’autogol di Lukeba. Gestisce André Silva senza particolari difficoltà. Se la cava bene anche con Sesko, concedendogli poco spazio. Nel finale si regala anche un ottimo anticipo in allungo nell’area nerazzurra”.