Taremi non gira con l’Inter: una STATISTICA svela il suo problema

Anche nella gara contro il Lipsia, Inzaghi ha puntato su Taremi dal 1′, confermando come l’iraniano sia l’attaccante di coppa di questa Inter. 5 su 5 da titolare in Champions League per l’iraniano, rimasto però nuovamente a secco. L’unica rete in nerazzurro, pertanto, rimane quella su rigore contro la Stella Rossa.

Bottino misero che, secondo La Gazzetta dello Sport, evidenzia come qualcosa non stia girando nel verso giusto nella sua stagione all’Inter. Se in Serie A è partito solo una volta da titolare (racimolando un assist in poco più di 230 minuti), in Champions League continua a non trovare la via della rete su azione ed è a digiuno da ottobre.

Qual è il problema? Le statistiche della gara contro il Lipsia svelano una realtà che spiega le difficoltà dell’ex Porto. Tanto movimento sulla trequarti per i compagni, ma tocchi e conclusioni nell’area piccola avversaria non pervenuti. In particolare, Taremi ha calciato una sola volta verso la porta di Gulacsi: nel primo tempo dal limite dell’area.