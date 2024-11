Inzaghi preoccupato: “Vedremo Acerbi, ma Pavard è più grave”

Intervenuto in zona mista a San Siro dopo Inter-Lipsia, Simone Inzaghi è parso molto preoccupato per l’infortunio di Benjamin Pavard e si è soffermato anche sulle condizioni di Francesco Acerbi, in vista della sfida contro la Fiorentina di domenica.

Queste le parole del tecnico nerazzurro:

“Acerbi vedremo i prossimi giorni come reagirà. C’è qualche speranza, ma è un po’ prematuro, oggi è mercoledì e ha avuto il problema sabato. C’è abbastanza fiducia. Poi vedremo anche il problemino di Pavard che si è fermato e credo che il suo sia più importante rispetto a quello di Acerbi a Verona”.