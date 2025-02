Cinque cose che abbiamo imparato da Milan-Inter 1-1

L’Inter si riprende il pareggio nel derby contro il Milan proprio all’ultimo respiro nei minuti di recupero e così i nerazzurri, grazie alla zampata di De Vrij al 93′, riescono a portare a casa almeno un punto che è del tutto meritato. Nel Milan invece va a segno Reijnders nel primo tempo su una delle poche palle-gol avute dai rossoneri.

Come di consueto, analizziamo il derby pareggiato ieri sera a San Siro con cinque cose che abbiamo imparato da questo Milan-Inter:

1) Dopo due derby persi in questa stagione, un pareggio non può far felice l’Inter che aveva anche l’occasione di affossare il Milan in classifica e per questo rimane un po’ di amaro in bocca. Un punto arrivato così, è però davvero il minimo e deve dare tanti segnali.

2) La fortuna del Milan è stata piuttosto evidente anche in questo derby. Per fare un gol a Sommer ai rossoneri è bastato sfruttare un errore dell’Inter in costruzione con palla rubata a metà campo e ripartenza rapida. Per la squadra di Inzaghi invece prima di arrivare al gol al 93′ sono stati colpiti 3 pali, sono stati annullati 3 gol e in generale si è dovuto sudare moltissimo.

3) L’episodio che più fa discutere e fa arrabbiare in casa Inter è il clamoroso rigore non dato su Thuram. Da gennaio in avanti si stanno sistematicamente ripetendo errori arbitrali dubbi contro l’Inter. Non ci sono molte polemiche da parte della dirigenza se non Inzaghi con qualche riferimento anche alle scelte dubbie sui calendari. Ma qui è giusto sottolineare che quello di Pavlovic su Thuram è un rigore gigante ed è difficile comprendere come mai il VAR non sia intervenuto.

4) Mentre Conceicao si chiude col 5-5-0, Inzaghi con i cambi dà la scossa e riprende la partita con delle ottime letture dalla panchina. Forse tutti si sarebbero aspettati più fame dall’Inter per andare a vincere questo derby dopo i due persi in questa stagione ma è stato comunque un match nel quale i nerazzurri possono essere felici della prova e del gioco messi in campo.

5) In troppi sottovalutano che questa Inter (che forse potrebbe anche avere come focus numero uno la Champions League) sta tenendo grandiose medie punti in Serie A. La proiezione oggi è di 88 punti, che 99 volte su 100, sono un bottino ottimo per vincere lo Scudetto. Il cammino dell’Inter è comunque straordinario ma se gli altri alla fine saranno stati più bravi andranno fatti a loro i complimenti.