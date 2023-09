1 di 6

L’ANALISI DI REAL SOCIEDAD-INTER

L’esordio in Champions League non è andato come l’Inter sperava. I nerazzurri hanno pareggiato in extremis contro la Real Sociedad, gol di Lautaro Martinez, dopo una gara di grandissima sofferenza, condita da tanti errori tecnici. Sperando si tratti solo di una serata storta, andiamo a vedere le cinque cose che abbiamo imparato dal pareggio dell’Estadio Municipal de Anoeta.

