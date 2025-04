5 cose che (forse) NON hai visto in Inter-Roma

Arriva la terza sconfitta di fila per l’Inter che dopo i ko con Bologna e Milan perde anche in casa contro la Roma. I giallorossi si impongono 0-1 a San Siro grazie alla rete di Soulé nel primo tempo e ne approfitta il Napoli che vincendo in casa contro il Torino si prende il primo posto in solitaria in classifica a 4 turni dalla fine.

Di seguito analizziamo cinque spunti che forse alcuni potrebbero essere lasciati sfuggire in questo Inter-Roma, gara molto amara per Simone Inzaghi e la sua squadra a pochi giorni da un’altra gara decisiva e molto attesa come la semifinale d’andata di Champions League contro il Barcellona in campo spagnolo.