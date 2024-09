Dalla profezia di Vieri al sorpasso: così Lautaro si è sbloccato

Lautaro Martinez ha finalmente ritrovato il gol con l’Inter, segnando una doppietta decisiva nella vittoria contro l’Udinese in Friuli. Sono state settimane evidentemente sofferte per l’argentino, che aveva fatto ampia autocritica dopo il derby contro il Milan affermando: “Sono in ritardo, sento la responsabilità. Sarò il primo ad arrivare alla Pinetina a lavorare, per cercare di aiutare la squadra“.

E proprio ai momenti successivi alla sconfitta con i rossoneri risale un curioso episodio televisivo che ha come protagonista Christian Vieri. L’ex attaccante nerazzurro gli aveva consigliato di non mettersi addosso troppe pressioni e, nel momento in cui gli avevano ricordato di aver segnato gli stessi gol di Vieri con l’Inter in Serie A (103), aveva risposto con aria sofferente: “Sto facendo fatica, Bobo“. Prima della risposta di quest’ultimo: “Ma stai tranquillo, ne farai 200 con l’Inter“.

Una settimana dopo, eccoci qui. Lautaro di nuovo in gol, prima con un rimpallo fortunoso e poi con una giocata deliziosa, sorpasso a Vieri e 105 reti con la maglia nerazzurra in Serie A. E forse ora Lautaro sarà un po’ più tranquillo. Ma non troppo, conoscendolo.