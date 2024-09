Inter-Torino: ALLARME infortunio per un titolare

Dopo la vittoria contro l’Udinese, la testa dell’Inter è ora proiettata alla sfida di Champions League prima di ripensare al prossimo impegno complicato in Serie A. Prima della sosta, infatti, i nerazzurri affronteranno il Torino, autore fin qui di un ottimo avvio di stagione.

Tuttavia, la sfida di San Siro, in programma sabato 5 ottobre, potrebbe perdere uno dei suoi protagonisti principali. Nel riscaldamento della sfida contro la Lazio, infatti, Vanja Milinkovic-Savic ha dato forfait.

Il numero uno serbo era stato inserito nella formazione titolare, come annunciato proprio dal Torino sui propri social, ma al suo posto ci sarà Paleari. Milinkovic-Savic non era al meglio e il riscaldamento non avrebbe dato l’esito positivo sperato. Le sue condizioni saranno da valutare, ma per Vanoli rischia di essere una brutta perdita.