L’Inter vince in casa dell’Udinese espugnando uno stadio da sempre ostico per i colori nerazzurri. 3-2 il risultato finale di una partita che ha regalato numerose emozioni (positive e negative) ai campioni d’Italia in carica.

Ottimo l’approccio della squadra di Simone Inzaghi che si porta in vantaggio dopo soli 43 secondi con Davide Frattesi, prima di un vistoso calo verificatosi intorno alla mezz’ora che si concretizza con la rete di Kabasele su stacco di testa. A pochi secondi dall’intervallo, ecco il ritorno al gol di Lautaro Martinez in un momento cruciale, rete bissata all’inizio del secondo tempo. All’83’ i nerazzurri subiscono un inaccettabile contropiede che porta al gol di Lucca, ma la Beneamata gestisce bene nel finale e porta a casa i tre punti.

Andiamo ad analizzare, nel consueto approfondimento di Passione Inter, le cinque cose che abbiamo imparato da Udinese-Inter 2-3:

