L’INTERTINENTE – L’Interista Chiacchierone sta per diventare Pazzo: metafora della stagione del rilancio

Essere consapevoli che un obiettivo sia alla portata ed incredibilmente vicino, negarselo fino allo sfinimento, e poi gioirne

Per quanto gli si contesti un’eccessiva cautela e non si condivida il suo smorzare l’ebrezza da successo, i proclami di Antonio Conte a mantenere basso il profilo e a tenere il piede inchiodato sull’acceleratore sono un riassunto in chiave contemporanea della storica inaffidabilità dell’Inter.