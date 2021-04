D’Ambrosio, Gagliardini… e Darmian: non solo LuLa, l’Inter vola anche con i gol dei “gregari”. I numeri

Le 7 reti dei "gregari" rappresentano il 10% dei gol totali messi a segno in campionato

LuLa ma non solo, l'Inter è ad un passo dallo scudetto anche grazie ai gol pesanti messi a segno dai "gregari". Come riportato da Tuttosport, la rete siglata da Darmian contro il Cagliari è l'ennesima testimonianza di quest'arma in più per Conte: oltre all'esterno ex Parma e United, anche Gagliardini e D'Ambrosio hanno siglato gol pesantissimi in campionato.