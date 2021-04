Come Conte nessuno in Europa: Inter prima per media punti, battuti anche City e Bayern. E le sconfitte…

La squadra nerazzurra non ha rivali in Europa

Raffaele Caruso

L'Inter di Conte avrà l'obbligo il prossimo anno di alzare i giri del motore anche in Champions League, intanto però la squadra nerazzurra è la migliore in Europa per media punti.

Come riportato infatti da Tuttosport, Lukaku e compagni hanno collezionato 74 punti in 30 giornate: la media è di 2,47 punti a partita, nessuno ha fatto così bene in Inghilterra, Francia, Spagna e Germania. Battute rispettivamente le capoliste Manchester City (2,31), Lille (2,16), Atletico Madrid (2,23) e Bayern Monaco (2,32).

Ma non finisce qui. L'Inter di Conte è infatti la squadra che ha perso meno volte tra i top 5 campionati europei. Solo due le sconfitte in Italia durante questa stagione, tre per Atletico e Bayern, quattro per Manchester City e Lille.