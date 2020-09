INTERISTI ON THE ROAD – Candreva subito in palla, Dimarco una garanzia. Schirò e Colidio non incidono

Da Candreva a Dimarco: in attesa delle ultime operazioni di mercato, la dirigenza dell’Inter ha già concluso importanti operazioni in uscita mandando in prestito diversi giocatori considerati fuori dall’attuale progetto tecnico nerazzurro di Antonio Conte per garantire maggiore minutaggio e visibilità. Gli ultimi sono stati Sebastiano Esposito in prestito alla SPAL e Lucien Agoumé allo Spezia. Come di consueto Passioneinter.com con la rubrica Interisti on the road vi terrà aggiornati sulle prestazioni dei giocatori di proprietà nerazzurra con le loro rispettive squadre.

CANDREVA – Esordio positivo in maglia Sampdoria per Antonio Candreva, subito titolare dopo l’arrivo dall’Inter.L’esterno azzurro è uno dei più propositivi della squadra di Claudio Ranieri e serve anche un assist per il momentaneo 2-0 firmato da Colley. Nel secondo tempo però la Samp si scioglie e viene fuori il Benevento, che rimonta portandosi a casa i tre punti.

LAZARO – Ancora out per infortunio Valentino Lazaro. L’esterno austriaco non ha ancora cominciato la stagione dovendo fare i conti con un problema al polpaccio sinistro. Il Borussia Monchengladbach lo aspetta.

DIMARCO – Punto fermo della fascia sinistra dell’Hellas Verona Federico Dimarco. I veneti battono 1-0 l’Udinese e si portano a punteggio pieno dopo 2 partite (grazie al 3-0 a tavolino contro la Roma nella prima giornata). L’ex Inter gioca una partita attenta in fase difensiva ed è il più pericolo con la specialità della casa: i calci da fermo.

SALCEDO – 90’ minuti di panchina invece per l’altro veronese Eddie Salcedo. Nonostante l’infortunio di Di Carmine il tecnico Juric gli preferisce Favilli, risultato decisivo poi ai fini della vittoria.

AGOUME’ – Anche per il giovane gioiellino francese Lucien Agoumé 90 minuti di panchina alla prima convocazione con lo Spezia. La squadra ligure cede in casa per 4-1 contro il più attrezzato Sassuolo.

ESPOSITO – Non è arrivata la prima convocazione per Seba Esposito con la SPAL. L’attaccante classe 2002 è appena arrivato e sarà a disposizione per la prossima giornata.

GRAVILLON – Stessa sorte per Gravillonn alLorient: l’ex Inter finito in prestito in Ligue 1 non era tra i convocati del match.

GLI ALTRI – Schirò e Colidio partono entrambi titolari ma non lasciano il segno, se non finendo sul taccuino dell’arbitro per un cartellino giallo. Il St. Truiden di Colidio perde per 2-0 contro il Mechelen, mentre la Carrarese impatta per 0-0 in casa. Panchina per Di Gregorio (Monza) e Brazao (Real Oviedo), mentre non sono stati convocati Emmers (Almere City), Vergani (Bologna) e Rivas (Reggina).