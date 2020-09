Verso Benevento-Inter, Vidal e Sanchez scalpitano. Nainggolan resta a Milano: le probabili formazioni

Si ritorna in campo nella giornata di domani per il recupero della prima giornata di Serie A. L’Inter di Antonio Conte farà visita al neo promosso Benevento, uscito vincitore da Marassi contro la Sampdoria con un incredibile 3-2 in rimonta. Domenica alle 15 poi – prima della sosta per le nazionali – i nerazzurri saranno di scena all’Olimpico di Roma per il big match contro la Lazio, e dunque il tecnico interista sta pensando a qualche cambio per domani pomeriggio alle ore 18:00.

In difesa ci sarà il rientro dalla squalifica di Stefan De Vrij ed il ritorno dal 1′ di Milan Skriniar, mentre sul centro-sinistra confermato Kolarov. A destra Hakimi sarà il titolare, con Ashley Young che scalerà a sinistra, mentre al centro del campo scalpita Arturo Vidal. Il cileno potrebbe prendere il posto di Christian Eriksen. Radja Nainggolan – notizia di oggi – resterà a Milano per una faringite. In attacco cerca spazio anche Alexis Sanchez, decisivo nel finale della gara contro la Fiorentina. E’ ballottaggio tra Lukaku e Lautaro.

Ecco quindi le probabili formazioni di Benevento-Inter:

BENEVENTO (4-3-3): Montipò; Letizia, Glik, Caldirola, Foulon; Ionita, Schiattarella, Dabo; R. Insigne, Lapadula, Sau. All. Inzaghi.

INTER (3-5-2): Handanovic; Skriniar, de Vrij, Kolarov; Hakimi, Barella, Sensi, Vidal, Young; Sanchez, Lukaku. All. Conte.

