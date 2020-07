Mercato Inter-Real, prima di Hakimi tanti top (e pochi flop): da Zamorano a Sneijder, passando Figo

Mentre il campionato prosegue, con l’Inter di Antonio Conte che sarà chiamata ad affrontare il rush finale della Serie A, prima di spostare l’attenzione sull’Europa League, Marotta e Ausilio stanno concentrando le proprie energie sul calciomercato. In tal senso, la dirigenza nerazzurra ha già messo a segno un colpo davvero molto importante, acquistando dal Real Madrid Achraf Hakimi. L’esterno marocchino è il profilo perfetto per l’Inter di Conte e arriva a Milano per 40 milioni di 5 di bonus. L’ex calciatore di proprietà delle Merengues è solo l’ultimo di una lunga serie di giocatori che l’Inter ha acquistato dal club più titolato di Spagna nel corso degli anni. Vediamo nel dettagli quali sono stati gli 8 calciatori che hanno percorso la tratta Madrid-Milano, arrivando ad indossare la maglia della Beneamata.

SCORRI LE SCHEDE –>

Tutte le news sull’Inter in tempo reale: iscriviti al canale Telegram di Passioneinter.com