Pagelle Verona-Inter: voti e giudizi

Archiviata la sosta per le nazionali, l’Inter sfida il Verona in trasferta in una gara valida per la 13a giornata di Serie A. I nerazzurri vogliono vincere per riportarsi momentaneamente al primo posto in classifica, in attesa di conoscere i risultati delle avversarie.

Di seguito le pagelle di Passione Inter.

SOMMER 6 – Incerto sul colpo di testa di Daniliuc dopo pochi minuti, sfiora la papera.

BISSECK 6 –

ACERBI 6 – Giusto il tempo di un colpo di testa insidioso, poi un altro problema muscolare che lo costringe al cambio. Dal 15′ DE VRIJ 6 –

BASTONI 6,5 – La folle linea difensiva a centrocampo del Verona fa sì che – per uno come lui – l’assist a Thuram per il 3-0 si trasformi in un gioco da ragazzi.

DARMIAN 6 –

BARELLA 6 –

ASLLANI 6 –

MKHITARYAN 5,5 – Subito un paio di leggerezze in avvio, fra cui una brutta palla persa a centrocampo.

CARLOS AUGUSTO 6 – Prima palla toccata, primo pericolo: va in profondità, sfrutta l’assist di Bastoni, bolide di mancino ma solo illusione ottica del gol.

CORREA 7,5 – Buon piglio sin dall’inizio: arretra per aiutare il centrocampo e sfiora il gol colpendo la traversa di testa. Poi il gol con un delizioso scavetto, cui segue – dopo pochi minuti – un grande assist per il 2-0 di Thuram.

THURAM 7,5 – Manda letteralmente in porta Correa sull’1-0, con l’argentino che gli restituisce il favore in occasione del raddoppio. Fra i più attivi sin da inizio partita, torna al gol dopo un mese di astinenza e ci prende gusto, segnando in fotocopia per il 3-0.