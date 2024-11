LIVE – La CRONACA di VERONA-INTER: segui la diretta

Dopo la sosta per le nazionali, l’Inter riannoda il filo con la sua stagione e lo fa dal Bentegodi di Verona, dove affronta l’Hellas di Paolo Zanetti. I nerazzurri di Simone Inzaghi vogliono ottenere un altro successo in trasferta, il quarto consecutivo in Serie A dopo quelli contro Udinese, Roma ed Empoli.

I campioni d’Italia in carica, che inaugurano la 13esima giornata di campionato, hanno la possibilità con una vittoria di riportarsi momentaneamente al primo posto solitario in classifica, in un turno con diversi big match in programma fra cui Milan-Juventus e Napoli-Roma.

LA CRONACA MINUTO PER MINUTO DI VERONA-INTER

PREMI F5 PER AGGIORNARE LA DIRETTA

LE FORMAZIONI UFFICIALI DI VERONA-INTER

HELLAS VERONA (3-5-2): 1 Montipò; 4 Daniliuc, 23 Magnani, 42 Dawidowicz; 38 Tchatchoua, 25 Serdar, 6 Belahyane, 18 Harroui, 12 Bradaric; 11 Tengstedt, 35 Mosquera.

A disposizione: 22 Berardi, 34 Perilli, 5 Faraoni, 7 Lambourde, 8 Lazovic, 9 Sarr, 14 Rocha Livramento, 15 Okou, 17 Sishuba, 20 Kastanos, 21 Dani Silva, 29 Alidou, 31 Suslov, 80 Cisse, 87 Ghilardi.

Allenatore: Paolo Zanetti.

INTER (3-5-2): 1 Sommer; 31 Bisseck, 15 Acerbi, 95 Bastoni; 36 Darmian, 23 Barella, 21 Asllani, 22 Mkhitaryan, 30 Carlos Augusto; 9 Thuram, 11 Correa.

A disposizione: 12 Di Gennaro, 13 J. Martinez, 2 Dumfries, 6 De Vrij, 7 Zielinski, 8 Arnautovic, 16 Frattesi, 17 Buchanan, 28 Pavard, 32 Dimarco, 42 Palacios, 99 Taremi.

Allenatore: Simone Inzaghi.



Arbitro: Colombo.

Assistenti: Dei Giudici, Ceccon.

Quarto ufficiale: Fourneau.

VAR: Serra.

Assistente VAR: Marini.