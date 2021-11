Perisic, annata da urlo: chi potrà sostituirlo come si deve a giugno?

Ivan Perisic sta vivendo senza ombra di dubbio la sua stagione migliore all'Inter. L'esterno croato ha una freschezza atletica ed un incisività che raramente si erano vite in Italia. Sempre concentrato e sul pezzo, è diventato un "fior di terzino" in fase contenitiva, oltre che la solita spina nel fianco della difesa in quella offensiva. Il suo contratto però scade a giugno e quasi sicuramente Perisic non rinnoverà con i nerazzurri, ma rientrerà nel paese che lo ha lanciato nel grande calcio, la Germania. Questo però apre una voragine tecnica nell'organico nerazzurro. Chi può essere un sostituto all'altezza? Vediamo insieme i 4 principali indiziati.