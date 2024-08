Analisi TOTALE Genoa-Inter: segreti, Preview e Formazioni

1 di 3

82 giorni dopo, ritorna la Serie A e soprattutto ritorna l’Inter. I nerazzurri campioni d’Italia in carica, dopo il trionfale cammino della scorsa stagione culminato con seconda stella e 94 punti in classifica, debuttano a Marassi contro il Genoa sabato 17 agosto alle ore 18:30, aprendo di fatto il nuovo campionato italiano 2024-25.

Si tratta di una partita e – in generale – che si è rivelato insidioso fin qui nella gestione Simone Inzaghi. Nei tre anni con il tecnico piacentino alla guida, infatti, sono arrivati 4 pareggi su 4 partite, di cui 2 contro il Genoa e 2 contro la Sampdoria. L’obiettivo dell’Inter è quello di sfatare il tabù per replicare la partenza sprint del campionato scorso, in modo da lanciare sin da subito risposte convincenti.

PROBABILI FORMAZIONI>>>