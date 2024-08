Incontro Inzaghi-Inter, scenario confermato: “Si tratta con due club”

Dopo settimane di attesa, oggi è il giorno del ritorno in campo dell’Inter in Serie A, a Marassi contro il Genoa. Una gara importante per partire con il piede giusto, che richiede la massima attenzione. Nella giornata di ieri, però, ad Appiano Gentile ha continuato a tenere banco anche il tema mercato.

Infatti, come riportato da La Gazzetta dello Sport i dirigenti e Inzaghi avrebbero avuto un faccia a faccia per parlare di mercato, che avrebbe confermato la volontà di puntare su Tomas Palacios come nuovo innesto in difesa.

Un’operazione non semplicissima, dal momento che il classe 2003 del Talleres è in prestito all’Independiente Rivadavia e questo costringe i nerazzurri a trattare con due club. L’Inter, dal canto suo, ha pronta un’offerta da 5 milioni di euro e ha dalla sua la volontà del giocatore. L’affondo potrebbe arrivare all’inizio della prossima settimana.