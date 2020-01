PUNTO PRIMAVERA – Inizia con una vittoria il 2020 dell’Inter

Inizia nel migliore dei modo il 2020 per l’Inter Primavera che nella prima gara del nuovo anno batte con un convincente 3-1 (per via delle tante assenze) l’Empoli di mister Buscè. Ricomincia dunque la rincorsa dei nerazzurri alla testa della classifica occupata da Atalanta (40 punti) e Cagliari (31).

TUTTO NEL PRIMO TEMPO – Primi 45 minuti perfetti per i ragazzi di Armando Madonna: l’aggressività degli interisti fa la differenza ed infatti al 17′ l’Inter passa in vantaggio grazie al colpo di testa di Ntube mettendo subito in discesa la gara. L’Empoli non riesce ad uscire dalla propria metà campo grazie alla grande aggressività dei padroni di casa che sfiorano il raddoppio due volte prima del rigore procurato e trasformato da Oristanio al 40′. Poco prima dell’intervallo è Moretti a chiudere la partita e siglare un primo tempo perfetto. Nella ripresa i nerazzurri gestiscono la gara, non rendendosi praticamente mai pericolosi: ed infatti al 75′ arriva il gol del 3-1 degli ospiti a firma di Asllani.

LE PAROLE DEI PROTAGONISTI – Al termine della sfida hanno parlato ai microfoni di Inter TV il mister Madonna, il migliore in campo Oristanio e Riccardo Burgio, così come riportato dal sito ufficiale del club.

Armando Madonna: “Il risultato è molto positivo, abbiamo avuto risposte importanti da tutto il gruppo nonostante le assenze. Nel secondo tempo potevamo sicuramente fare meglio, abbiamo pensato troppo a gestire il risultato e meno a giocare. Tuttavia, ci siamo difesi con attenzione e abbiamo portato a casa la vittoria. La cosa che più soddisfa è quella di aver capito ancora una volta che questo è un gruppo di cui ci può fidare, anche chi ha giocato meno ha messo in campo grande determinazione e voglia di vincere”.

Gaetano Pio Oristanio: “Abbiamo disputato un buonissimo primo tempo, segnando tre reti e giocando molto bene. Siamo stati bravi a sfruttare le occasioni, ma dobbiamo ancora migliorare tanto, per acquisire più cattiveria e determinazione. La nostra forza è di essere gruppo e di riuscire a sopperire le assenze”.

Riccardo Burgio: “A differenza dell’Atalanta siamo stati bravi a concretizzare le occasioni avute. Una risposta di carattere, cerchiamo sempre di dare il 100% e portare a casa il risultato. A Cagliari consapevoli che sarà una sfida complicata ma in cui potremo giocarci le nostre chance”.

PROSSIMO TURNO – Partita fondamentale quella che aspetta l’Inter nel prossimo turno del campionato Primavera 1: i nerazzurri infatti sabato alle ore 13:00 faranno visita al Cagliari che occupa la seconda piazza in classifica. Con una vittoria i ragazzi Madonna accorcerebbero notevolmente le distanze vista la partita in meno da giocare contro la Sampdoria.

LA CLASSIFICA –

Atalanta 40 Cagliari 31 Inter 26* Roma 26 Juventus 24 Genoa 21 Torino 17 Lazio 17 Empoli 17 Sampdoria 16* Bologna 16 Fiorentina 15 Sassuolo 14 Pescara 11 ChievoVerona 10 Napoli 9

*una partita in meno



