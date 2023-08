Salisburgo-Inter 3-4, i nerazzurri PROMOSSI e RIMANDATI

1 di 3

L’Inter ha vinto la penultima amichevole del suo precampionato. Alla Red Bull Arena, i nerazzurri hanno battuto 3-4 i padroni di casa del Salisburgo, al termine di una gara piena di emozioni e colpi di scena. Oltre all’autogol di Pavlovic, le altre reti nerazzurre sono state di De Vrij, Correa e Sensi.

In questo momento della stagione, il risultato ha valore relativo e a contare sono soprattutto le prestazioni di squadra e individuali. Per questo motivo, andiamo a vedere 5 giocatori promossi e 5 giocatori rimandati in Salisburgo-Inter 3-4.

