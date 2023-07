Sommer, Samardzic, ma non solo: 10 NOMI caldi per il mercato dell’Inter

1 di 4

Il mercato dell’Inter è ancora nel suo vivo, con i nerazzurri alla ricerca di rinforzi in vari reparti per completare la rosa a disposizione di Simone Inzaghi. Dal portiere all’attaccante, sono diverse le trattative portate avanti dai nerazzurri.

Quali saranno i prossimi acquisti dell’Inter? Proviamo a scoprirlo, andando a vedere 10 nomi caldi del mercato nerazzurro in questo momento. In entrata, ma anche in uscita.

