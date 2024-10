TRE calciatori dalla Serie A che mancano all’Inter: c’è un grande EX

C’è un dato che ormai da qualche stagione fa dell’Inter, in riferimento a questa statistica, una delle peggiori squadre del campionato italiano. Nell’attuale Serie A, ad esempio, in termini di rendimento la formazione nerazzurra è ultima in classifica su questo fondamentale.

Stiamo ovviamente parlando dei numeri che riguardano i dribbling riusciti e che, come già accaduto nelle ultime stagioni, vedono l’Inter in fondo alla classifica del nostro campionato. In particolare dopo l’addio di Ivan Perisic, la formazione nerazzurra è crollata in questa statistica, nonostante l’andamento generale della squadra sia andato piuttosto bene.

Quella costruita da Simone Inzaghi negli anni, anche a causa di questa lacuna, è una formazione che si basa soprattutto sul gioco di squadra e sul costante movimento degli interpreti in campo. In assenza di dribblatori seriali, sono la manovra collettiva e i meccanismi ben consolidati a tra i calciatori in campo a fare la differenza. Per crescere, però, l’abilità nell’uno contro uno potrebbe rappresentare il prossimo step da compiere per l’Inter.

In attesa del ritorno in campo dall’infortunio di Tajon Buchanan, tra i migliori all’interno dell’organico per dribbling tentati e riusciti, abbiamo stilato su Passione Inter una lista di calciatori provenienti dalla Serie A che potrebbero fare al caso dei nerazzurri. Un elenco che prende in considerazione solamente i profili già accostati all’Inter sul mercato. Per questo contenuto abbiamo selezionato tre ruoli: centrocampista centrale, esterno e seconda punta.

Partendo dalla mediana, uno dei profili più appetibili per dribbling riusciti è quello di Reda Belahyane. Il classe 2004 di proprietà del Verona, ha collezionato ben 13 dribbling riusciti su 19 tentati nelle prime sette giornate di campionato. Un regista mobile e moderno, un perfetto vice Calhanoglu con ancora ampi margini di crescita davanti a sé. Non a caso Belahyane è stato inserito nella lista degli obiettivi dell’Inter qualora Asllani non dovesse dare le garanzie che si aspetta la società in questa stagione.

Per le corsie esterne, ricordando che a breve rientrerà uno specialista del mestiere come Buchanan, vanta ottimi numeri Dan Ndoye. L’esterno svizzero era stato sondato dall’Inter la scorsa estate, quando Dumfries sembrava vicino alla cessione. Nonostante la natura molto offensiva, il calciatore del Bologna può essere utilizzato anche a tutta fascia: sono 10 i dribbling riusciti quest’anno su 18 tentativi in campionato.

A dividersi il ruolo di seconda punta sono tre i calciatori su cui l’Inter ha già messo gli occhi: Nico Paz, Daniel Maldini, ma soprattutto il grande ex nerazzurro Gaetano Oristanio. A guidare la classifica è l’ex milanista con 13 dribbling riusciti (24 tentativi), davanti a Oristanio (25 tentativi) e Nico Paz (23 tentativi) appaiati a quota 12. Tre calciatori che interpretano il ruolo in maniera abbastanza simile: se l’ex Inter viene spesso utilizzato anche da esterno d’attacco, gli altri due sono più dei trequartisti che agiscono prevalentemente nella zona centrale del campo.

Un extra di questa classifica è rappresentato da un altro ex nerazzurro con numeri degni di nota: Sebastiano Esposito, infatti, ha compiuto ben 9 dribbling in questa stagione con la maglia dell’Empoli su 16 tentativi.

Fa riflettere, infine, come il primo interista in classifica sia Lautaro Martinez con 4 dribbling riusciti su un totale di 10 tentati. Mentre Marcus Thuram è il calciatore nerazzurro che ne ha tentati di più (12), di cui solamente 1 è andato a buon fine.