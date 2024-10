Inter, novità Barella e Buchanan: come sta Frattesi dopo il pestone

Buone notizie da Appiano Gentile per Simone Inzaghi in vista del prossimo ciclo di partite. Quest’oggi l’Inter ha ripreso gli allenamenti con l’obiettivo di preparare innanzitutto la sfida dell’Olimpico contro la Roma in programma domenica sera.

Da qui a due giorni il tecnico interista riavrà a disposizione tutti i Nazionali in giro per il mondo e potrà valutare uno per uno la condizione di tutti i calciatori. Nel frattempo, come riportato da Sky Sport, l’inserimento graduale di Barella e Buchanan in gruppo procede bene. Quest’oggi entrambi hanno lavorato in parte con la squadra e si avvicinano al ritorno definitivo a pieno regime coi compagni che potrebbe avvenire già domani.

Per quanto riguarda invece le condizioni di Davide Frattesi, che oltre al gol ha anche subito un durissimo pestone nel match vinto dalla Nazionale Italiana contro Israele, non filtra alcuna preoccupazione: il centrocampista ci sarà contro la Roma.