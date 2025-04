Cinque accordi UFFICIALI per l’Inter U23

Oltre ai successi strepitosi ottenuti in campo in questa stagione, l’Inter sta già programmando il proprio futuro sul mercato. Non solo per quanto riguarda i movimenti della prima squadra, ma anche per via della nascita imminente della formazione Under 23 che dal prossimo anno – in attesa di ufficialità – dovrebbe fare il suo esordio nel campionato di Serie C.

A tal proposito, questo pomeriggio il club nerazzurro ha ufficializzato cinque accordi molto importanti che riguardano soprattutto la seconda squadra interista. Come annunciato sul sito della società, infatti, sono stati rinnovati i contratti di cinque talenti della Primavera – già nel giro della prima squadra – con degli accordi pluriennali.

Questo il comunicato dell’Inter: “FC Internazionale Milano comunica di aver raggiunto un accordo per il prolungamento pluriennale dei contratti di Alessandro Calligaris, Thomas Berenbruch, Gabriele Re Cecconi, Mattia Mosconi e Matteo Venturini”.

Calligaris, Berenbruch, Re Cecconi, Mosconi e Venturini, fanno parte di quel gruppo di giovani che verranno immediatamente aggregati all’Inter U23 in Serie C, come step intermedio tra settore giovanile e prima squadra. A questo gruppo, che vedrà senz’altro la presenza di altri Primavera, verranno successivamente integrati altri giovani di altre squadre su cui il club sta già lavorando sul mercato.