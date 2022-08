Mercato – Clamoroso, l’operazione di Acerbi può slittare: Zhang si oppone

Il presidente nerazzurro non è convinto dell'operazione per via del monte ingaggi

Sono ore caldissime in casa Inter. Dopo l'ufficialità sull'infortunio di Lukaku (che rischia di rientrare addirittura dopo la sosta), arriva anche una clamorosa notizia di mercato. Acerbi all'Inter può saltare perché Zhang non è convinto dell'operazione. Lo riporta Gianluca Di Marzio che aggiunge: "Ciò che sta frenando la chiusura dell'operazione è il punto di vista del presidente Steven Zhang, non convinto né dal giocatore né di effettuare un'ulteriore operazione in entrata per comprare un difensore (che comporterebbe un aumento del monte ingaggi)."