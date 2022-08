Acerbi-Inter, dirigenza stupita dalla mossa di Zhang: ecco cosa succede

Marotta e Ausilio stupiti, nessuno si aspettava il no di Zhang. Non era mai capitato che il presidente nerazzurro dicesse di no a un'operazione di mercato, di fatto, gratuita: che prevedeva soltanto il pagamento dell'ingaggio di Acerbi. E invece Zhang ha detto no, ha bloccato tutto. Come riporta La Gazzetta dello Sport, il no del presidente non è riferito allo specifico Acerbi ma, in generale, a un nuovo arrivo all'Inter.