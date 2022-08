Inter-Cremonese, le probabili formazioni: sorpasso Handanovic su Onana

Inter-Cremonese, ci siamo. Stasera i nerazzurri scenderanno in campo per la 4^ giornata di Serie A: l'obiettivo è riscattare la brutta sconfitta contro la Lazio. Per farlo, Inzaghi dovrebbe affidarsi nuovamente ad Handanovic in porta. Contrariamente alle notizie di ieri, il tecnico nerazzurro non dovrebbe dare una chance dal 1' ad André Onana. Occasione da titolare, invece, per Asllani che dovrebbe prendere il posto di Brozovic.