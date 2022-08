Infortunio Lukaku, i tempi di recupero e la piccola “consolazione” per l’Inter

L'infortunio di Lukaku costringerà il belga a stare fuori fino alla sosta delle nazionali. Questi sono i tempi di recupero indicati ormai dalla quasi totalità dei media. C'è una piccola speranza per recuperare l'attaccante per il match del 18 settembre contro l'Udinese ma le speranze sono minime e, in ogni caso, l'Inter non vuole rischiare una ricaduta che peggiorerebbe di molto i tempi di recupero.