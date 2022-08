Inter, occhi sulle avversarie in Champions: il weekend di Bayern Monaco e Barcellona

Tra una settimana circa, l' Inter esordirà in Champions League . I nerazzurri affronteranno il Bayern Monaco , a San Siro, alla prima giornata. Un esordio con il botto per la squadra di Inzaghi.

In chiave Inter, ci sono due cose da sottolineare : la prima riguarda la rete subita dal Bayern Monaco . Il gol del Gladbach, segnato da Thuram (nome accostato più volte ai nerazzurri), arriva da un errore di Upamecano che buca l'intervento e permette alla squadra avversaria di andare in porta.

Seconda cosa da sottolineare per l'Inter: il modo in cui ha giocato il Gladbach . Nagelsmann, tecnico del Bayern Monaco, ha accusato la squadra avversaria di "aver parcheggiato due bus davanti alla porta".

L'allenatore del Gladbach, Daniel Flarke, ha poi "giustificato" la scelta spiegando che il Bayern Monaco tende ad attrarre il pressing avversario per poi bypassare questo pressing, grazie al palleggio di portieri e difensori (un po' come fa l'Inter) e quindi voleva una squadra più equilibrata tra difesa e centrocampo.

Spettacolare Barcellona quello visto ieri al Camp Nou contro il Real Valladolid. A differenza dello 0-0 all'esordio in casa, la squadra di Xavi ha brillato mettendo in mostra un Pedri particolarmente in forma. Ma gli elementi a spiccare sono stati soprattutto Dembelé e Lewandowski.

Il primo è andato vicino più volte al gol, mandando al bar la difesa. Il secondo invece si è confermato bomber, forse il migliore in circolazione. Per il polacco sono già 4 gol e 2 assist in 3 partite di Liga. Inutile dire che dovrà essere lui il bersaglio numero uno per l'Inter.