Mercato – Galtier (allenatore PSG) sogna ancora Skriniar: “Non è ancora finita”

Quello di Galtier è probabilmente più un segnale di aiuto lanciato alla propria dirigenza, che però con l'Inter ha scoperto il significato della parola "NO". I nerazzurri non si sono fatti prendere dalla fretta, rimanendo irremovibili sulle proprie posizioni. E così, senza offerta folle, Skriniar rimarrà a Milano, probabilmente prolungando a breve anche il proprio contratto. Difficile anche che la richiesta del tecnico del PSG per un assalto finale venga ascoltata. Marotta è stato chiaro a riguardo prima della partita con la Lazio: l'Inter non ha paura delle pseudo minacce della dirigenza francese e lo strappo tra le due società pare difficilmente ricucibile.