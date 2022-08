Marotta: “Le proprietà straniere sono la salvezza del calcio italiano”

"Il calcio italiano era ed è tutt'ora in grave crisi. Ci troviamo in un momento di pesante contrazione finanziaria. Per 40-50 anni il nostro calcio ha vissuto di mecenatismo puro, con presidenti tifosi che investivano nella propria squadra del cuore. Meno male che sono arrivate le proprietà straniere, altrimenti la situazione sarebbe addirittura peggiore. Ci hanno portato un modello di business e una mentalità diversa. Abbiamo finalmente preso atto del fatto che l'aspetto economico-finanziario è molto importante".