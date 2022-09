GdS: “Nuovo difensore, qualcosa può muoversi: Acerbi e novità Zagadou”

Stasera alle 20 chiuderà il calciomercato ma il nuovo difensore per Inzaghi non è ancora arrivato. La pista Acerbi si è terribilmente complicata dopo il no di Zhang ma ci possono essere delle novità. Non sono arrivati segnali di apertura da parte del presidente nerazzurro ma in casa Inter, come segnala La Gazzetta dello Sport, sono convinti che invece qualcosa possa muoversi nelle ultime ore.