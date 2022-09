Dalla Spagna – Jordi Alba può essere dell’Inter: la verità sull’affare

Per alcuni fonti spagnole, ci sarebbe un principio d'accordo tra Inter e Barcellona

Alessio Murgida

Ultime ore di mercato frenetiche in tutta Europa, anche per l'Inter. Nella serata di ieri, infatti, diversi fonti spagnole hanno parlato di un principio d'accordo tra Inter e Barcellona per il trasferimento di Jordi Alba in nerazzurro. Un qualcosa di assurdo, che avrebbe ancora meno senso senza l'uscita di Robin Gosens.

Nell'edizione odierna de La Gazzetta dello Sportsi fa chiarezza sul tema: Jordi Alba sarebbe stato proposto all'Inter da alcuni intermediari. Il Barcellona sarebbe disposto a pagare anche metà dell'ingaggio dell'esterno spagnolo. Ma niente da fare, non è un'operazione di mercato per l'Inter: principalmente per motivi economici.

L'operazione Acerbiera stata bloccata per via del monte ingaggi: deve uscire qualcuno perché arrivi qualcun altro. Lo stesso discorso vale anche per Jordi Alba: Gosens, però, molto probabilmente non partirà più visto che il Bayer Leverkusen si è fermato alla formula del prestito.

L'OPINIONE DI PASSIONE INTER

Jordi Alba all'Inter sembra essere una follia da ultimo giorno di mercato. Ma l'arrivo dello spagnolo troverebbe senso (bisognerebbe specificare quanto successivamente) solo con l'uscita di Robin Gosens. Ma, al momento, il tedesco dovrebbe restare all'Inter visto il dietrofront con il Bayer Leverkusen.